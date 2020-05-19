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Spor

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Bir yandan teknik direktör bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Antwerp'de forma giyen Dino Arslanagiç ile görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:48:00 -
Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Arslanagiç transferi için masaya oturdu.

Haberin detaylarında ise şu bilgilere yer verildi.

Yeni stoper Belçika'dan

"Fenerbahçe, sezon başında belirlenen hedeften çok uzakta. Türk takımı, gelecek yıl şampiyonluğu kazanmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, rekabetçi bir takım oluşturmanın peşinde.

TodoFichajes'in edindiği bilgilere göre Fenerbahçe, Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagiç ile resmi sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Belçikalı savunmacı, Jüpiter Pro Ligi'nde en çok göze çarpan isimler arasında bulunuyor. Türkler, onun savunmanın lideri olmasını istiyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor ve bu transfer, 6 milyon euroya yakın bir rakamla tamamlanabilir."

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