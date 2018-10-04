Görüşmeler başladı! Phillip Cocu'nun yerine Milan'ın efsane ismi

Hem ligde hem de Avrupa'daki kâbus gibi geçen günleri Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırarak bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de hoca listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim yer alıyor.



Sezon başında Sporting Lizbon ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Sırp çalıştırıcı Sinisa Mihajlovic ile görüşmeler başladı.

COCU'NUN YERİNE MIHAJLOVIC

AMK'da yer alan habere göre; 49 yaşındaki hocayla görüşmeleri Sportif Direktör Damien Comolli yapıyor. Başkan Ali Koç, çalıştığı her kulüpte futbolcuları üst seviyeye taşımasıyla tanınan Mihajlovic'i takımın başına getirmek istiyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Comolli, şu anda boşta olan Sırp teknik adamı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.Şu anda takım çalıştırmayan Mihajlovic de sarı-lacivertli takımın teklifine sıcak bakıyor.

MİLAN'DA FORMA GİYDİ

Genellikle çalıştırdığı takımlarda 4-3-3 sistemini tercih eden 49'luk hoca için kesenin ağzı açıldı. Girişimler, milli arada daha da hızlanacak. Mihajlovic, Fiorentina, Milan ve Torino gibi İtalyan devlerini çalıştırmıştı.