Görüşme sona erdi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abd Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesi sona erdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde öğlen saatlerinde görüşmeye başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
ÖNE ÇIKAN VİDEO