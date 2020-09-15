Görüntülerini paylaştı! ‘Beyne kablosuz uzaktan kontrollü elektrot yerleştirdiler’ iddiası

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İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan Oğuzhan Öztürk, babası Erdal Öztürk ve ağabeyi Uğur Öztürk tarafından estetik ameliyat olmaya ikna edildi. İlk ameliyatından bir süre sonra Oğuzhan Öztürk, aralıklarla tekrar ameliyat masasına yatırıldı.

Yine iddiaya göre söz konusu operasyonlar, farklı hastanelerde ve parayı elden alarak Prof. Dr. Murat Topalan tarafından yapıldı.

Oğuzhan Öztürk’ün avukatı Arif Güdüm, aylar sonra estetik ameliyat adı altında yapılan operasyonların söylendiği gibi olmadığını ve müvekkilinin rızası dışında beynine elektrot yerleştirildiğini ileri sürdü. Söz konusu işlemin, baba, ağabey ve doktorun iş birliği ile yapıldığı ifade edildi.

Avukat Güdüm, durumun farkına varan Oğuzhan Öztürk’ün, yaptığı araştırmalar sonucunda vücuduna yerleştirilen elektrotların beyin sinir elektrotu olduğunu öğrendiğini ve söz konusu materyallerin bir diğer isminin de derin beyin stimülasyonu olduğunu söyledi. Son teknoloji ile üretilen elektrotların pirinç tanesi boyutunda olduğu, tamamen kablosuz ve uzaktan wireless ile kontrol edildiği öne sürüldü.

Bu cihaz ile Oğuzhan Öztürk’ün duygu ve düşüncelerinin kontrol edildiği, ayrıca elektrik verilerek işkence edildiği ileri sürüldü.

Avukat Arif Güdüm, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, “Bu cihazlar ile şüpheliler ve şüpheli babanın yakın arkadaşı Özer Küçük tarafından yönlendirme altında ailesi ve doktorunun üç senedir müvekkilimin duygularına ve düşüncelerine müdahale edip istedikleri zaman da bu cihazlar ile vücuduna sabah akşam elektrik verip işkence etmektedirler” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dilekçede, “Gözüne, kulağına, burnuma, kafatası üstüne ve vücudunun bütün yerlerinde işkencelerin şiddetleri o kadar yüksektir ki; bu zamana kadar müvekkil dayanacak gücü kalmadığından bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak zarureti doğmuştur” denildi.

Ameliyat sonrası Oğuzhan Öztürk’ün beynine yerleştirildiği iddia edilen çipin görüntüleri de yayınlandı. Söz konusu görüntüler şu şekilde:

Öztürk’ün avukatı Arif Güdüm tarafından savcılığa verilen dilekçenin tam metni ise şu şekilde: