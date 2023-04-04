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Gündem Görüntüleri paylaşıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG direksiyonunda
Gündem

Görüntüleri paylaşıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG direksiyonunda

Yeniakit Publisher
2023-04-04 23:45:00 - 2023-04-04 23:45:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil Togg'u kullandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı, "Anadolu" renkli Togg'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdüğü ana ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İletişim Başkanlığının paylaştığı görüntülerde, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Erdoğan çiftine akıllı cihazın özellikleri ve üretilecek diğer modellere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu ve herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi.

Eşi Emine Erdoğan'ın sürüş esnasında, "Araba benim ona göre" demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o" yanıtı gülüşmelere neden oldu.

Erdoğan çiftinin aracın sessizliğine dikkati çekmesi üzerine Togg CEO'su Karakaş, "Elektrikli araçların konfor açısından güzel tarafları sessizliği ve hacmidir. Ortada içten yanmalı motor ve şanzıman olmadığı için tünel yok. Dolayısıyla arkası çok rahat. Bundan sonra gelecek aracımız, 2024 sonu 2025 başı, C segmenti sedan. Türkiye hala çok büyük bir sedan pazarı. Oradan pay almak istiyoruz." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edilecek aracı sorması üzerine Gürcan Karakaş, aynı modelde bir aracın Aliyev'e gönderildiğini söyledi.

Emine Erdoğan, aracın üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan çiftine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

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Yorumlar

Süleyman

Görmemişin biri şarjlı bir araba üretmiş ama şarj dolum tesisleri kurmayı unutmuş Yahu madem onca yıl sonra yerli bir araba ürettiniz bunu alan adamlar bunu Nerde şarj edecek Hadi eve geldiğinde evdeki elektrik pirizine takdı doldurdu Peki adam uzun yola gitti yolda arabanın şarjı bitti ne olacak Onuda geçtik Yahu madem onca yıl sonra yerli bir araba üretginiz Satışı içinde gönderin galeriler herkes galeriden rahatça alsın Ne bu yahu Yok önce yazılacaksın Sıra bekleyeceksin Gök görmedik herifler alın arabanızı cebinize sokun İşiniz gücünüz yalan dolan

Abuzittin Kızılelma

Rabbim ne kadar hoş görüntüler. yıllık 24bin mtv li togg vergiler yağ gibi akıp gidiyor maşallah.
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