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Otomotiv Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti
Otomotiv

Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti

Türkiye'nin Otomobili, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:20:00 -

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan test görüntüleri gelmeye devam ediyor. TOGG, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.

TOGG'dan yapılan açıklamada, ''Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.'' denildi.

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