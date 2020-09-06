Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!

Didim hakkında şikayetlerin gelmesi üzerine Didim'e giden ve skandal tecavüzü öğrenen Gazeteci Mehmet Özışık'ın Youtube kanalında görüntülerini yayınladığı skandal patlak verdi.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen bir kadına 2 ay boyunca tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Tuzak kurulmuş

Gazeteci Mehmet Özışık'a konuşan mağdure kadın, belediyede görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü söyledi.

Mağdure kadın, muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade ederek alçak fiiliyatın mağduru olduğunu açıkladı.

2 kişiyle tecavüz

Tecavüz sırasında Ali Çağlar isimli şahsın şantaj için video kaydı aldığını söyleyen mağdure, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğu belirterek CHP'li Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in tecavüzde bulunduğunu söyledi.

2 ay boyunca şantaj ve tehditle tecavüz

Video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen mağdure kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüze uğradığını ifade etti.