Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! F-35 nükleer bomba attı
ABD’nin F-35’lerde test ettiği nükleer bomba 42 saniyede hedefe ulaştı. O anların görüntüsü dünya basınına yansıdı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini ilk kez F-35A savaş uçağında test etti.
ABD F-35 savaş uçağı, Nevada eyaletindeki bir hükümet test sahasına B-61-12 atıl nükleer bomba attı.
Nükleer bomba 10.500 fit yüksekliğe düşürüldü ve 42 saniyede hedefine ulaştı.
O anlar kameralara yansıdı. Birçok sitede gösterime sunuldu.