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Teknoloji Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! F-35 nükleer bomba attı
Teknoloji

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! F-35 nükleer bomba attı

ABD’nin F-35’lerde test ettiği nükleer bomba 42 saniyede hedefe ulaştı. O anların görüntüsü dünya basınına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:08:00 -

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini ilk kez F-35A savaş uçağında test etti.

ABD F-35 savaş uçağı, Nevada eyaletindeki bir hükümet test sahasına B-61-12 atıl nükleer bomba attı.

Nükleer bomba 10.500 fit yüksekliğe düşürüldü ve 42 saniyede hedefine ulaştı.

O anlar kameralara yansıdı. Birçok sitede gösterime sunuldu.

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Yorumlar

Eyman

Amerika ve İsrail'e bakınca bu vampirlerden dolayı insan olduğuma utanıyorum. Bu dünya kötülüklerini yok etmek için derhal ağır ve onlardan daha üstün silahlara sahip olmalıyız; çünkü silah aklı başında ve adaletli insanda olmalı, canavarlar yok edilmedikçe asla istediğimiz güzel bir dünyaya kavuşamayacağız!
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