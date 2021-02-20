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Aktüel Görüntüler büyük tepki çekmişti! İşin aslı ortaya çıktı
Aktüel

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İşin aslı ortaya çıktı

Adana'da çoğu çürümüş portakalın kepçeyle tesise taşındığı iddialarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Denetimler sonucunda portakalların özelliklerine göre tasnif edilerek temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanların da biogaz taşımacılık üretim tesislerine ham madde olarak verildiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 19:42:00 -

Adana'da bir sosyal medya kullanıcısının çürük portakalların kamyonetlerle bir alana döküldüğü görüntüleri 'Meyve suyu içmeyin Adana' notuyla paylaşmasından sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde, dökülen ürünlerle meyve suyu yapılmadığı belirlendi.

Meyve suyu yapımında kullanılmıyor

Bir sosyal medya kullanıcısının 2 gün önce paylaştığı çürük portakalların bir alana döküldüğü görüntülerinin yer aldığı video, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. 'Meyve suyu içmeyin Adana' notuyla paylaşılan videonun paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu görüntülerin çekildiği alanı tespit etti. Yetkililerin yaptığı incelemede, görüntüdeki portakalların, meyve suyu yapımında kullanılmadığı saptandı.

'Gerçeği yansıtmamakta'

İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20.02.2021 tarihinde sosyal medyada yayınlanan TİKTOK uygulamasında gösterilen ıskarta ve döküntü narenciye meyvelerinin toplandığı alandaki ürünlerinin meyve suyu olarak tüketildiğine dair iddia gerçeği yansıtmamakta olup; Yapılan denetim sonucunda narenciye bahçelerinden ıskarta ve döküntü meyvelerin kendileri tarafından veya çiftçiler tarafından söz konusu yere getirildiği ve özelliklerine göre ürünlerin tasnif edilerek temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanların da biogaz taşımacılık üretim tesislerine ham madde olarak verildiği tespit edilmiş olup, ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir."

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