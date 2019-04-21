0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

'Görüntülemenin en son varabileceği teknoloji' tedavide çığır açacak

Uzmanlara göre nükleer tıp alanında kullanılan "görüntülemenin en son varabileceği teknoloji" olarak adlandırılan yöntemlerin, gerek kanser gerekse demans ve alzaymır gibi nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde çığır açması bekleniyor.

21 Nisan 2019 Pazar 13:16
'Görüntülemenin en son varabileceği teknoloji' tedavide çığır açacak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfiye Özlem Atay, "görüntülemenin en son varabileceği teknoloji" olarak adlandırdıkları yöntemler sayesinde gerek kanser gerekse demans ve alzaymır gibi nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde büyük ilerlemeler yaşandığını belirterek bunların özellikle beyin gibi organların daha iyi değerlendirilmesini sağladığını bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 8. Balkan Nükleer Tıp Kongresi"ne katılan Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pozitron Emisyon Tomografi/manyetik rezonans görüntüleme" (PET/MR) sisteminin, geleceğin teknolojisi haline geleceğini söyledi.

PET/MR'ın Türkiye'de üç merkezde bulunduğunu ifade eden Atay, şu bilgileri aktardı:

"Nükleer tıp uzmanları olarak, PET teknolojisini gerçekleştirirken, bazı özel farmasötikler kullanıyoruz. Bu farmasötiklerden yayılan ışınları görüntü haline çevirip kişiselleştirmiş bilgiler alabiliyoruz. PET/MR'da hem kişiye özel yüksek duyarlılık ve belirteçlerle fizyolojik moleküler görüntüleme yanında, MR bilgisinin anatomik bilgisiyle birleşmesiyle çoklu modaliteye sahip bir görüntüleme alabiliyoruz ve buna da 'görüntülemenin en son varabileceği teknoloji' diyoruz."

Atay, hastanın PET/MR yönetimiyle "Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi"ye (PET/BT) nazaran daha az doz aldığına dikkati çekti.

Bu sistemin çocuk ve genç kadın onkoloji hastalarında daha çok kullanıldığına değinen Atay, "PET/MR'ın verdiği yüksek yumuşak doku kontrast bilgisi, özellikle beyin gibi organların daha iyi değerlendirilmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

"PET/MR çığır açacak son teknoloji"

Gelecekte artması öngörülen nörolojik hastalıkların tedavi yöntemlerine de değinen Atay, şöyle konuştu:

"Şu anda da karşılaştığımız, yakın gelecekte de karşılaşacağımız demans (bunama) hastalığı. Türkiye'de 700 bin kayıtlı alzaymır hastası var. 2050'de bunun 5-6 milyon olması bekleniyor. PET teknolojisiyle glukoz ve amiloit gibi özel farmasötikler kullanılarak alzaymırın erken tanısı, bunu PET/MR ile birleştirdiğin zaman bir beyin görüntülemesinde en son noktaya varılacak erken tanı ve takipte kullanılabilecek bir modolite olabileceğini özellikle vurgulamak istiyorum. PET/MR, onkoloji hastalarının hizmeti dışında, geleceğe bir yatırım olarak özellikle demans hastalarının erken tanı ve takibinde özellikli geliştirilmiş farmasötikler kullanılarak demansın araştırılmasında çığır açacak son teknolojidir."

Prof. Dr. Atay, ömür uzadıkça hastalıkların arttığına işaret ederek, "80 yaşını geçen insanların yüzde 50'sinin alzaymır, diğer yüzde 50'sinin de prostat kanseri olacağı öngörülüyor. Biz nükleer tıp olarak hem alzaymır hastalarının erken ve kesin tanısını koyabilecek en önemli teknik branşız, aynı zamanda prostat hastalığının da tanı ve tedavisinde kişiselleştirilmiş özel farmasötiklerle hem tanı hem de tedavisini yapabiliyoruz. Nükleer tıp olarak yaşı ilerleyen hastalarda biz hem onkoloji, hem nörolojide varız. Ömürlerin uzaması güzel, sağlıkla uzasın, biz de destek verelim diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 13:16
  1. Muğla
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Ses sağlığınız için günde 2 litre su için'
    1. 'Ses sağlığınız için günde 2 litre su..
    2. Van’da yeni bir spor dalı Rugby
    3. Sri Lanka haritada nerede, Sri..
    4. Rumkale’de turist hareketliliği başladı
    5. İbrahim Kalın'dan Sri Lanka'daki terör..
    6. Abdullah Ağar: Kanlı saldırı yapan..
    7. Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran..
    8. 'Görüntülemenin en son varabileceği..
    9. ABD’liler Trump’ın başkanlığına karşı
    10. Sağlık mevzuatına aykırı satış yapan..
    11. Meteorolojiden yağış uyarısı
    12. Malezya'da Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve..
    13. Sri Lanka'daki kilise ve otellere..
    14. Deniz dibinde nikah kıydırıp, halay..
    15. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda..
    16. Banyoda yıkarken annesinin elinden..
    17. Sri Lanka’nın başkenti neresi?
    18. "Okul yöneticiliği" sınavı sona erdi
    19. Konya’da 3’ü çocuk 5 kişi..
    20. Seçer, ilk nikahını kıydı
    21. YEE'den Washington'da Sultan 2...
    22. Sri Lanka neresi? | Sri Lanka nerede?
    23. Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında
    24. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu..
    25. Büyükşehirden yaya öncelikli zemin..
    26. Meriç ve Tunca'nın debileri arttı
    27. Tuvaletten çıkan adama pompalı saldırı
    28. Kocasını öldüren kadın için savcıdan..
    29. Romanın Yorgun Savaşçısı: Kemal Tahir
    30. Şıhlı mahallesi beyaza büründü
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!