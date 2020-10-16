‘Görünmez’ denilen Yunan denizaltılarını TSK adım adım izlemiş
“Görünmez olduğu” ve “Doğu Akdeniz’deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği” öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı.
Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntülerinin, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algının yıkılması anlamına geldiği belirtildi. Yunanistan’daki bazı haber sitelerinde “Yunan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilemediği”ne yönelik iddialar yer aldı. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilirken, söz konusu denizaltıların periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı. Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkati çekti.