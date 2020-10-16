  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Görünmez’ denilen Yunan denizaltılarını TSK adım adım izlemiş
Gündem

‘Görünmez’ denilen Yunan denizaltılarını TSK adım adım izlemiş

“Görünmez olduğu” ve “Doğu Akdeniz’deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği” öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:48:00 -
‘Görünmez’ denilen Yunan denizaltılarını TSK adım adım izlemiş

Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntülerinin, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algının yıkılması anlamına geldiği belirtildi. Yunanistan’daki bazı haber sitelerinde “Yunan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilemediği”ne yönelik iddialar yer aldı. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilirken, söz konusu denizaltıların periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı. Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harun

Yunanı yanlış anladınız. Onlar, biz göremiyoruz dediler. Türkler göremiyor demediler. Deve kuşu misali.
  • Yanıtla
Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle
Dünya

Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elek..
Aliyev'den bir müjde daha!
Dünya

Aliyev'den bir müjde daha!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi
Dünya

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi

Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını tek tek geri alıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermen..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay