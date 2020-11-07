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Teknoloji Görülmeyen renkleri görebilen kamera teknolojisi geliştirildi
Teknoloji

Görülmeyen renkleri görebilen kamera teknolojisi geliştirildi

Tel Aviv Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu, insan gözünün göremediği renklerin görülmesini sağlayan yeni bir kamera teknolojisi geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:55:00 -
Görülmeyen renkleri görebilen kamera teknolojisi geliştirildi

Tel Aviv Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni bir kamera teknolojisi geliştirdiklerini duyurdu. Araştırmacılar, bu teknolojiyle birlikte insan gözüyle ve herhangi bir kamerayla görülemeyen renklerin görülmesini sağladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu teknolojinin hidrojen, karbon ve sodyum gibi gaz maddeleri de görülebilir hale getireceği belirtildi.

Çalışma sonuçları, Laser & Photonics Reviews dergisinde yayınlandı.

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