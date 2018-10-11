Görücü usulü evlilik daha mı sağlam?

Yapılan araştırmalarda bu tür evlilik yorgunluğunun evlendikten 2,5 yıl sonra başladığını belirlendi. Günümüzde birçok çiftin aşkı; dostluk ve sevgiye dönüştürebildiğini, bunu beceremeyenlerinse soluğu mahkemede aldığını görülüyor. Peki ama neden böyle oluyor?

En önemli faktör ne peki?

Ekonomik ve fizikî uyum, yaş uyumu, inanç ve cinsel uyum eşler arasındaki bağların zayıflayıp kopmasını önlemede pek fazla rol oynamıyor ama “eğitim ve kültür” farkı kısa zamanda yuvayı karartabiliyor. Çiftlerden biri çok zengin diğeri çok yoksul olabilir ya da aralarında biraz yaş farkı da olabilir. Fakat evlilik tükenmişliğini, yorgunluğunu önleyen en önemli faktörün eğitim.. Ancak yaklaşık eğitimli, kültür sahibi çiftlerin birbirini anlayabildiği, birçok konuyu birlikte tartışıp paylaşabildiği ve en önemlisi konuşabildiği ve neticede aile birliğini koruyup devam ettirebildiği gözlemlendi.. Birbiriyle konuşan eşlerin de kuşkusuz çok önemli sorunları olabiliyor.

Fakat yüzyüze bakabilme, sorunu konuşabilme, empati yapabilme ortak kültürüne sahipseler en aşılmaz görünen sorunu bile aşabiliyor, mutluluklarını devam ettirebiliyorlar..

Mahkeme kapısına gidiş

Evliliklerde boşanma riskinin en yüksek olduğu dönemler; ilk 1 yıl, daha sonraki 6 yıl ve -garip gelebilir ama- evliliğin 20. yılı.. Ani evliliklerde, nişanlılık dönemi geçirenlere göre ilk yıl boşanma riskinin daha fazla.. Aniden evlenenler, birbirlerini aynı evde yaşamaya başlayınca tanıyor ve uyumlu olmayınca telaş ve öfkeyle birbirlerini kırıp döküp soluğu mahkeme kapısında alıyor..

Görücü usulü daha mı sağlam?

Lafı uzatmaya hiç gerek yok. Eğer aileler çocuklarının eğitim ve kültür durumlarını da gözönüne alarak teşebbüste bulunurlarsa sonuç diğer evliliklere göre daha olumlu sonuç veriyor. Görücü usulü ile bir süre nişanlı kalıp evlenenlerin ilişkileri aile büyüklerinin seçimleri ve tecrübeleri ile şekillendiği için flört evliliğine göre daha sağlam olabiliyor. Fakat aile büyüklerinin o iki noktaya büyük önem vermeleri gerek.

1- Çocukların eğitim durumları birbirine yakın mı?

2- Benzer kültüre sahipler mi?

Bu çiftler arasında sıkıntılar olsa bile sorunlarda aile büyüklerinin hemen devreye girip arabuluculuk yapması, taraflara nasihatte bulunması olumlu sonuç veriyor. Fakat bir diğer gözlem de şu: 20 yıldan sonra boşanmaya giden çiftlerin görücü usulü evlilik ve flört evliliği arasında sayı bakımından pek fazla bir fark yok.