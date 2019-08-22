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Görme Engelliler Milli Takım Kampı Kayseri’de devam ediyor

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için 17 Ağustos’ta Kayseri’de başlayan Görme Engelliler Milli Takım kampı 28 Ağustos’a kadar devam edecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:29
Görme Engelliler Milli Takım Kampı Kayseri’de devam ediyor

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için 17 Ağustos’ta Kayseri’de başlayan Görme Engelliler Milli Takım kampı 28 Ağustos’a kadar devam edecek.


17 Ağustos’ta Kayseri’de Başlayan ve 28 Ağustos’ta bitecek olan Avrupa Şampiyonası Milli takım kampında, 21 futbolcu Teknik Direktör John Ball tarafından yapılacak seçmelerde kendini gösterecek. Argıncık Amatör Spor Tesislerinde devam eden kampa, Kayseri’yi temsilen kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Oğuzhan yokuş katıldı. Seçmelerin sonunda milli takım formasını giymeye hak kazanan futbolcular, 14 Eylül’de İtalya’nın Roma kentinde ülkemizi temsil edecek.


5 oyuncularının şampiyonaya gelemeyeceğini fakat bu süreçte gelecek şampiyonlara hazırlanacaklarını söyleyen Görme Engelliler Milli Takım Teknik Direktörü John Ball, “Biz hafta boyunca buradaydık ve hafta sonunda kampımızın seçmesi yapılacak ve kamp bitecek. Daha sonra yarın da sürekli maç yapacağız kendimizi görmek için. Burada da Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmayı planlıyoruz. Kayseri’ye gece geldiğim için gezme fırsatı bulamadım ne yazık ki ve geldikten sonra da programımız çok yoğun geçti. İlk gün yağmur yağdı ve fazla dışarı çıkma imkanı bulamadım ama gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel bir şehir. Umarım ilerleyen günlerde gezme fırsatım da olur. Kayseri sucuğu ve pastırması bana biraz daha acı geliyor. Oyuncularımızın da midesini ağrıtıyor bu yüzden çok fazla yedirmiyoruz kendilerine ama Kayseri’nin gerçekten güzel yemekleri var. Özellikle şunu da belirtmek istedim Kayseri’de bu kampı organize edenlere ve bize destek verenlere çok teşekkür ederiz. Görme engelli 13 futbolcumuzu ve 8 kalecimiz gerçekten Kayseri’de çok güzel ağırladıkları için, kendilerine minnettarız. Buradan 5 futbolcumuz maalesef Avrupa Şampiyonasına gidemeyecek. Seçmelerden sonra buradan sadece 2 kaleci ve 8 oyuncu götürebileceğiz. 5 oyuncumuz bu sebepten üzülecek ama gerçekten güzel bir kamp geçiriyoruz ve oyuncularımız üzülmelerine rağmen buna da alışacaklardır ve kendilerini geliştireceklerdir diğer şampiyonalar için” ifadelerini kullandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayserili Oğuzhan Yokuş’un Türkiye’yi temsil etmesinden büyük onur duyacaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Az önce hocamın dediği gibi, Kayseri’de Görme Engelliler Milli Takım Kampı yapılıyor. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, bu kampın burada yapılmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyoruz. Kampın burada geçmesine vesile olan temsilcimize ve yetkililere teşekkür ediyorum. Nihayet Kayseri’de yapılan tesisler meyvesini vermeye devam ediyor. Bu kampın burada yapılması, şehrimizin sportif faaliyetlerine ve vizyonuna katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Burada 10 gündür devam eden bir milli takım kampı var ve sporcularımız buradan sonra İstanbul’da bir kamp daha yapacaklar. Orada da yine elemeler yapılacak. Kayseri’den Oğuzhan Yokuş var sporcu olarak. İnşallah kendi sporcumuzla güzel yerlere gelerek, ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etmesi bizleri ayrıca mutlu edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:29
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