Görme Engelliler Judo Şampiyonası Karaman’da başladı

Karaman’da iki gün devam edecek Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Yunus Emre Spor Salonu’nda minikler, yıldızlar, gençler, ümit gençler ve büyükler olmak üzere beş kategoride gerçekleşen şampiyonaya 35 ilden toplam 189 sporcu katılıyor. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, sporculara başarılar diledi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan konuşmasında, “Sporcularımız kulüplerinden antrenmanlı bir şekilde geldiği için rekabet içerisinde mücadeleci bir turnuva gerçekleştiriliyor. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu için judo branşı çok önemli. Bu yıl bir Dünya Şampiyonasında bir sporcumuz ilk defa bir altın madalya aldı. 2016 yılında 2 bronz madalya almıştık. Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları’nda üç ile altı arası bir madalya almak. Tabi bu madalyanın renginin de altına doğru yönelmesi için elimizden gelen tüm gayreti teknik ekip ve kulüplerle birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, Paralimpik’te İstiklal Marşımızı okutmak. Buna da inanıyorum ki bizim sporcularımız devletimizin verdiği imkanlarla bunu başaracaklar" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nın açılış törenine, Karaman Valisi Fahri Meral, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve vatandaşlar katıldı.