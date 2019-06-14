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Görme engelliler için özel havlu

Denizli'de bir tekstil firması, Altınokta Körler Derneği ile iş birliğiyle özel bir nakış teknolojisi kullanarak Braille alfabesi baskılı havlu, bornoz ve nevresim geliştirdi- Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi Başkanı Reşat Göçen:- "Artık ürünün deseni, rengi, yıkama talimatı gibi bilgilerin yanında özel mesajları da okuyabiliyoruz"

14 Haziran 2019 Cuma 16:55
Görme engelliler için özel havlu

DENİZLİ (AA) - Görme engellilerin tekstil eşyası alırken yaşadığı sorunları çözmek üzere harekete geçen Denizli'deki bir tekstil şirketi, özel bir nakış teknolojisi kullanarak Braille alfabesi baskılı havlu, bornoz ve nevresim üretti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve 24 ülkeye ihracat yapan DOK-SAN Denizli Dokuma Sanayi A.Ş firması, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Denizli Altınokta Körler Derneği ile iş birliği yaptı.

Görme engelli bireylerin tekstil ürünü alırken ve kullanırken yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak üzere proje geliştiren firma, 1 yıllık çalışma sonucu özel bir nakış teknolojisiyle İngilizce ve Türkçe Braille alfabesi baskılı havlu, bornoz ve nevresim üretti.

Ürünlerin üzerine Braille alfabesinin yanında telefon ve tabletler aracılığıyla sesli yardım verebilen karekod da yerleştiren firma, talebe göre konfeksiyon ürünleri için üretim planı yaptı.

Şirketin Ar-Ge Müdürü Ali Dildar, ürünlerin tanıtımı için Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada projenin her aşamasında engelli bireylerin görüşlerinin alındığını, ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazır olduğunu dile getirdi.

"Talepler doğrultusunda uygulamaya üst giyim ürünlerinde de devam etmeyi düşünüyoruz." diyen Dildar, projenin tüm tekstil sektöründe yaygınlaşmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Altınokta Körler Derneği Denizli Şube Başkanı Reşat Göçen ise engellilerin hayatın her alanında karşılaştığı zorlukları aşmak için mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

Göçen, "Mutfakta yemek yaparken nasıl malzemelerin erişebilir olması gerekiyorsa aynı şekilde hayatımızın her alanında kullanılan tekstil ürünlerinin de erişilebilir olması gerekiyor. Tekstil firmamızın laboratuvarında geliştirilen teknolojiyle Braille alfabesiyle ürünün deseni, rengi, yıkama talimatı gibi bilgilerin yanında özel mesajları da okuyabiliyoruz. Ayrıca akıllı barkod sistemiyle telefonla da okunabilecek ürünler üretildi." ifadelerini kullandı.

Görme engelli Pınar Göçen ise bir havluyu dokunarak onun rengini ve yıkama talimatını öğrenebilmenin inanılmaz bir duygu olduğunu dile getirerek, "Artık bu sayede istediğim tekstil ürününü seçip alabileceğiz. Nasıl yıkanacağını bileceğiz. Ben havlunun yüzde yüz pamuk olduğunu, elimle dokunarak öğrendim. Aynı zamanda akıllı barkod sistemiyle de sesli olarak dinledim. Gerçekten güzel bir uygulama olmuş." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:55
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