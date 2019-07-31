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Görme engelli judoculardan tarihi başarı

- Türkiye Görme Engelliler Spor Fedarasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan:- "Avrupa Judo Şampiyonası'nda 2'si altın, 6 madalya kazandık. Tarihi bir başarı elde ettik"- "3-4 sporcumuzun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası alma ihtimali çok yüksek. Hedefimiz ise 6-7 sporcuyla oyunlara katılmak"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
Görme engelli judoculardan tarihi başarı


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, İtalya'da düzenlenen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan milli sporcuların tarihi bir başarı elde ettiğini söyledi.

Sayyıdan, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladıkları IBSA Avrupa Judo Şampiyonası ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İtalya'da elde edilen başarının altında ciddi bir çalışmanın bulunduğuna işaret eden Sayyıdan, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda 2'si altın, 6 madalya kazandık. Tarihi bir başarı elde ettik. Bu, uzun yıllara dayanan çalışmanın sonucu. Özellikle yönetime geldikten sonra teknik kadroda yaptığımız değişiklikler, aramıza yeni katılan sporcular ve uzun soluklu çalışmalar sonucunda Avrupa Şampiyonası'nda ciddi bir başarı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Sayyıdan, asıl amaçlarının ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu belirterek, "Bu elde ettiğimiz başarılar bizi çok mutlu ediyor ama nihai amacımız 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları. Bu başarıyı Tokyo'da tekrarlayarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülkemizin gururu haline gelmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kota süreci hakkında bilgi veren Hasan Sayyıdan, "Judo branşında kota almak oldukça zor. Çünkü paralimpik oyunlarına sınırlı sayıda sporcu katılıyor. Sporcularımız sıralamaya girebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda 3-4 sporcumuzun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası alma ihtimali çok yüksek. Hedefimiz ise 6-7 sporcuyla oyunlara katılmak." diye konuştu.


- "Medyanın bize destek vermesi gerekiyor"


Görme engelli vatandaşları spora yönlendirme konusunda da çalışmalarda bulunduklarını anlatan başkan Sayyıdan, bu konuda medyadan destek isteyerek, şunları kaydetti:

"Görme engellilere yönelik spora teşvik kampanyaları yapabilmemiz için medyanın bize destek vermesi gerekiyor. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak sportif başarılar elde etmemize rağmen çok büyük bir coğrafyada yaşadığımız için herkese ulaşabilme konusunda zorluklar yaşıyoruz. Görme engelli sporcularımızı bir rol model olarak tanıtmalıyız. İşte burada medyamızın desteği çok önemli."


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  2. görme engelli judocular
  3. Hasan Sayyıdan
  4. IBSA Avrupa Judo Şampiyonası

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