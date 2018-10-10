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Görme bozuklukları öğrenme kabiliyetini olumsuz etkiliyor

Göz Doktoru Op. Dr. Adnan İpçioğlu, çocuklarda oluşan görme bozukluklarının okul başarısını olumsuz etkilediğini ve ilerleyen dönemlerde akademik, sosyal ve günlük yaşantıda pek çok problemle karşılaşılmasına neden olduğunu belirtti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:42
Görme bozuklukları öğrenme kabiliyetini olumsuz etkiliyor

Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların öğrenme kabiliyeti, okula uyum süreci ve kişiliklerinin olumsuz etkileneceğine dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Göz Doktoru Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Ailelerin çocuklarının eğitim hayatındaki başarısı için bu konuda önlem alıp gerekli tetkikleri yaptırması gerekiyor. Görme problemleri, okul öncesi çocukların yüzde 5 ile 10'unu, okul çağındaki çocukların ise yüzde 20 ile 30'unu etkiliyor. Çocukların derslerdeki düşük başarıları, öğrenme kabiliyetlerinden değil, görme bozukluklarından kaynaklanıyor olabilir" şekinde konuştu.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenesi yapılması gerektiğini vurgulayan İpçioğlu, "Çocuklarda en sık görülen hastalıklar arasında göz kayması, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, miyop, hipermetropi, şaşılık, astigmatizma ve konjonktivit yer alıyor. Erken tanı yapılmaz ise çocuğun tahtayı yeterince iyi görememesi, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, bir gözünü daha öne alarak kitaba bakması, televizyonu yakından seyretmesi, gözlerde sulanma ve ödevlerini yaparken zorlanması gibi durumlar okul başarısını olumsuz etkiliyor" dedi.

 GÖZ MUAYENESİNİ İHMAL ETMEYİN

Çocuğunun görme bozukluğunun farkında olmayan ailelerin, çocuklarının derslerdeki düşük başarılarını öğrenme yeteneklerinin düşüklüğüne bağladığının da altını çizen İpçioğlu, "Öğrenme kabiliyetinde eksiklik olmayan çocuklar, iyi göremediği için derslerinden geri kalabiliyor. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında, gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini daha ciddi oranda etkiliyor. Çocuk göz sağlığı için, 6 ayda bir düzenli kontrol önemli. Erken konulan teşhis ile tedavi süreci de kolayca atlatılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 19:42
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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