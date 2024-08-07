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Gündem Görevliler bile neye uğradığını şaşırdı! Otobüs koltuğunun arasında öyle bir şey bulundu ki...
Gündem

Görevliler bile neye uğradığını şaşırdı! Otobüs koltuğunun arasında öyle bir şey bulundu ki...

Yeniakit Publisher
2024-08-07 15:20:00 -
Görevliler bile neye uğradığını şaşırdı! Otobüs koltuğunun arasında öyle bir şey bulundu ki...

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında, gümrük görevlilleri bir otobüste beyan edilmemiş tam 939 bin 800 dolar ele geçirdi ve paralara el koydu.

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına gelirken, Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını ifade ettiler.

"Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukları belirlerken, otobüs, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

KOLTUKLARIN ARASINDA BULUNDU

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesi sonrası, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi.

1 MİLYON DOLARA YAKIN PARA

Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu belirlenirken, yakalanan paralara el konuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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