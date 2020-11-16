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Aktüel Görevlendirme yapılan Kars Belediyesi şehrin çehresini değiştiriyor
Aktüel

Görevlendirme yapılan Kars Belediyesi şehrin çehresini değiştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:46:50 -
Görevlendirme yapılan Kars Belediyesi şehrin çehresini değiştiriyor

KARS (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, kentin daha yaşanabilir hale gelmesi için alt ve üstyapıya yönelik projeler yürütüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için yolu bozuk olan ana cadde ve sokaklarda, kış öncesi çalışma başlatılması talimatı verdi.

Kentteki 7 mahallede, yol ve kaldırım yapımını tamamlayan ekipler, bazı sokaklarda ise iyileştirme çalışması yürütüyor.

Ekipler, ayrıca ana cadde ve sokaklarda sonbahar temizliği yapıyor.

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