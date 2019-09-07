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Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:09
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü

MOSKOVA (AA) - İnsansı robot "Fyodor" uzayda görevini tamamlayarak Rus yapımı uzay aracıyla dünyaya döndü.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan soyuz uzay kapsülü Kazakistan'ın Jezkazgan bölgesinde iniş yaptı.

Açıklamada, robotun görevini yerin getirdiği ve bütün testlerin tamamlandığı kaydedildi.

Uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak amacıyla üretilen ve "Fyodor" adı verilen insansı robotu taşıyan kapsül, 22 Ağustos'ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, UUİ’ye ulaşmasının ardından bağlanma sisteminde yaşanan sorun nedeniyle ilk denemesinde bağlantı gerçekleştirememişti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:09
  1. İnsansı robot
  2. Rusya
  3. Soyuz

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