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Gündem Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin bile isyan etti! Melek Mızrak Subaşı çileden çıkardı
Gündem

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin bile isyan etti! Melek Mızrak Subaşı çileden çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 09:09:00 -
Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin bile isyan etti! Melek Mızrak Subaşı çileden çıkardı

Bilecik'te yaklaşık 1 haftadır su hatlarındaki sorunlar nedeniyle vatandaşlar resmen susuzluktan kırılıyor. Sorumluluğu üzerinden atmaya kalkarak su kesintilerini uzaktan izlemekle yetinen CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na tepkiler dinmiyor. AK Parti'nin 'Şikayet değil, icraat makamındasınız' sözleriyle tepki gösterdiği Subaşı'na görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin bile isyan etti.

Bilecik'in büyük kısmına su tedarik eden Karasu hattında yaşanan arıza ve sorunlar nedeniyle kentte uzun süreli su kesintileri yaşanıyor.

Yaklaşık 3 yıldır belirli bölgelerde sürekli arıza veren su hattına alternatif olarak hiçbir çalışma yapmayan CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, son yaşanan su kesintilerini de uzaktan izliyor. Kendisinden önceki CHP'li Başkan Semih Şahin'in kurduğu su birimini, göreve gelir gelmez kapatan Subaşı, su Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğine ait olan arızalar ile ilgili ise, "Sorumluluk sahamız dışında olan arızalar nedeniyle şehrimiz susuz kalıyor. Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğinden bir açıklama bekliyoruz" açıklaması yaparak, sorumluluğu üzerinden attı.

"ŞİKAYET DEĞİL İCRAAT MAKAMINDASINIZ"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Sayın Subaşı, siz şikayet değil, icraat makamındasınız. Madem Su Birliğinden şikayetçisiniz neden alternatif kaynaklar arayıp bulmuyorsunuz. Neden su depolarını çalıştırmıyorsunuz. Yoksa bakımlarını mı yapmadınız? Bu sorunun madem farkındasınız, 4,5 yıldır neden hiç ilgilenmediniz. Kaç gündür şehir susuzluktan kırılırken tankerleri çıkartmak gibi basit bir çözüm bile yeni mi aklınıza geldi? Bunu bile organize edemeyen bir yönetimden yeni su kaynakları tespiti yapmasını beklemek abes olur" dedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN CHP'Lİ BAŞKAN'DAN BİLE TEPKİ GELDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilecik'te görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'de yaşananlara tepki geldi. Şahin, "Her tarafı alternatif şu kaynakları ile dolu olan Bilecik öngörüsüz yöneticiler yüzünden şimdi susuzluk yaşıyor. 2.5 yıl önce kurduğum ve son teknoloji ile donattığım ve kurduğum su birimini kapatan beceriksiz vizyonsuz yöneticiler; halk için belediye yönetmek akıl, bilim, vizyon işidir. Goy goyla Belediyecilik olmaz" dedi.

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Yorumlar

Neco

Ne güzel işte Bilecik halkına layık bir başkan.istemis seçmişler.sindibsijayet etmeye hakları yok.
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