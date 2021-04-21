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Siyaset Görevi son bulan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
Siyaset

Görevi son bulan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:35:00 -
Görevi son bulan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün gece yayımlanan kararnameyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi. Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.

Pekcan, görevine son verilmesinin ardından ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Mehmet Muş Bey’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Derya Yanık Hanım’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Vedat Bilgin Bey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

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