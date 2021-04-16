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Siyaset Görevden alınan İl başkanından CHP'ye zehir zemberek sözler!
Siyaset

Görevden alınan İl başkanından CHP'ye zehir zemberek sözler!

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla Antalya İl Başkanlığı görevinden alınan Nusret Bayar, karara tepkisini sert bir dille gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 12:12:00 -
Görevden alınan İl başkanından CHP'ye zehir zemberek sözler!

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Antalya İl Başkanlığı görevinden alınan Nusret Bayar, karara tepki göstererek herhangi bir uyarı yapılmadan ya da savunması alınmadan görevden alınmasını "haksızlık" olarak değerlendirdi.

Yıllardır emeğin, hukukun ve halkın savunucusu olduğuna inandığı, özveriyle hizmet ettiği partide Merkez Yönetim Kurulu'nun kendi hakkında aldığı kararı hayret ve üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Bayar, şunları kaydetti:

"Bunca emeğimin karşılığında, en küçük bir yazılı ya da sözlü uyarı almadan, hiçbir olayla ilgili sorgulanmadan ve hiçbir iddia ile ilgili savunmam alınmadan 'parti ilkelerine, amaçlarına ve çalışma ilkelerine aykırı hareket ettiğim' gerekçesiyle görevden alınmam, anlamak ve açıklamakta güçlük çektiğim büyük bir haksızlıktır. Ülkede yurttaşların hak ve hukukunu korumak için yola çıkan CHP'nin önce kendi içinde hukuku işletmesini beklemek en doğal hakkımız ve samimiyetin gereğidir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun birtakım çevrelerin haksız, hukuksuz beklentileri doğrultusunda almış olduğu bu karar parti kamuoyunun vicdanını zedelemiştir."

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Yorumlar

Ramazan

Chpkkk vijdan ne vijdani .
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:))) CHP GENEL MERKEZİNE ANKARAYA ADALET VE DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ YAP:)) ADALET YÜ

.......
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