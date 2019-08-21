Ağrı’da Resmi Gazete’nin 8 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirleri Kararnamesi ile görev yerleri değişen Vali Yardımcısı ile Kaymakamlara veda yemeği verildi.

Verilen yemekte Ağrı Valisi Süleyman Elban, son kararname ile Sivas Suşehri Kaymakamlığı’na atanan Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, Nevşehir Avanos Kaymakamlığı’na atanan Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, Bitlis Ahlat Kaymakamlığı’na atanan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Zonguldak Devrek Kaymakamlığına atanan Patnos Kaymakamı Ümit Altay ile veda yemeğinde bir araya geldi.

Vali Elban yemekte yaptığı konuşmada görev yerleri değişen mülki idare amirlerine yeni görev yerlerinde başarı dileklerinde bulunarak: “Sizlere, yeni görev yerlerindeki çalışmalarınınız da başarılar diliyor, ilimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, ailelerinizle birlikte huzur ve sağlık içerisinde bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Vali Elban, programın sonunda görev yerleri değişen Vali Yardımcısı ile kaymakamlara teşekkür plaketi ve hediye verdi.