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Ekonomi Görev değişimi! Sabancı’da iki yeni atama
Ekonomi

Görev değişimi! Sabancı’da iki yeni atama

Sabancı Holding bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Burak Orhun, 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:58:00 -
Görev değişimi! Sabancı’da iki yeni atama

Öte yandan holding bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı ile Genel Sekreterlik fonksiyonları ‘Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı’ çatısı altında birleştirildi. Gökhan Eyigün 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak atandı. Eyigün, bu yeni görevinin yanında Sabancı Holding Genel Sekreterliği görevini de yürütmeye devam edecek. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yeni görevleri dolayısıyla Orhun ve Eyigün’e başarılar diledi. Alper, “Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak Burak Orhun’un, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak ise Gökhan Eyigün’ün Topluluğumuza önemli katkılarda bulunacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

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