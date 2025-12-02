Görev başlıyor! Birleşmiş Milletler’e Türk kalkanı

Türk savunma sanayisi artık Birleşmiş Milletler'in araçlarını da koruyacak. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen RF jammerlar, Birleşmiş Milletler'in Afrika operasyonlarında görev yapacak zırhlı araçların güvenliğine katkı sağlayacak.

Uydu haberleşme, elektronik harp, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren ASER Teknoloji, Birleşmiş Milletler'in Afrika operasyonları zırhlı araçları için RF jammer tedarik ihalesini uluslararası dev savunma sanayi şirketlerini geride bırakarak kazandı ve teslimatları başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketin Genel Müdürü Ertan Murat, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar (IED) ve dronlara karşı etkin (C-UAS) taktik sınıf elektronik harp karıştırma sistemleri üreten köklü bir yüksek teknoloji şirketi olduklarını söyledi.

“YENİ KARIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRDİK”

Gelişen kablosuz iletişim aygıtları karşısında yenilikçi ve etkin RF karıştırma/köreltme jammer teknolojilerini uluslararası alanda prestijli bir proje ile en üst seviyeye taşıdıklarını ifade eden Murat, şöyle konuştu:

"20 seneyi aşkın güvenlik güçlerimizin jammer projelerinde şerefli ordumuza hizmet vermiş bir ekip olarak, gerçek saha koşul ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni karıştırma teknolojisi geliştirdik. Geliştirdiğimiz teknoloji ile 4.5G ve 5G sistemleri ile dron ve GNSS frekans bandlarını da kapsayacak şekilde tüm spektrumda etkin, çok daha yüksek menzilde karıştırma yapıyoruz. ASER olarak yeni güçlü ortaklıklarımız ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı isterlerini karşılayan ürünlerimiz sayesinde kolluk kuvvetlerimize geliştirdiğimiz bu yeni teknolojimiz ile de hizmet vermek istiyoruz. Birleşmiş Milletler envanterine girmenin haklı gururunu yaşarken, bu vesile ile tüm çalışanlarımıza, proje paydaşlarımıza, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz ve proje başlangıcında partnerimiz olan EHSİM Elektronik firmasına teşekkürlerimizi sunarız."

Test ve eğitim aşamalarının ardından teslimatları başarıyla tamamlanan proje, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke ordusunun envanterinde Birleşmiş Milletler Afrika operasyonu kapsamında hizmete sunuldu.