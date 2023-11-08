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Gündem Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Adana’da ağır hasarlı 14 katlı bina yıkılırken damda bunu yaptı! Yok artık
Gündem

Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Adana’da ağır hasarlı 14 katlı bina yıkılırken damda bunu yaptı! Yok artık

Yeniakit Publisher
2023-11-08 12:04:00 -
Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Adana’da ağır hasarlı 14 katlı bina yıkılırken damda bunu yaptı! Yok artık

Adana’da görenleri hayret ettirecek bir olay yaşandı. Ağır hasarlı 14 katlı binanın yıkımı sırasında bir işçi, tehlikeye aldırmadan damda dans etti. O ilginç anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana’da görenleri hayret ettirecek bir olay yaşandı. Ağır hasarlı 14 katlı binanın yıkımı sırasında bir işçi, tehlikeye aldırmadan damda dans etti. O ilginç anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana’da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde 14 katlı Seran Apartmanı’nın yıkımı da başladı. Ancak yıkım sırasında bir işçinin iş makinesinin yanında dans etmesi dikkati çekti.

 
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