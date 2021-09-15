Görenler şaştı kaldı! Bakan bir daha baktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre alkollü olan ve baz istasyonunun bulunduğu direğe çıkan 40 yaşındaki Tayfun A. çıktığı direkte uyudu. İhbar üzerine ekipler bölgeye akın etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 05:35:00 -

Saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen olayda, alkol aldığı iddia edilen Tayfun A., bir süre sonra baz istasyonunun bulunduğu 20 metre yüksekliğindeki direğe tırmandı.

Çıktığı direkte uyudu

Yaklaşık 10 metre yüksekliğe çıkan Tayfun A., oturduktan sonra bulunduğu yerde uyudu. Tayfun A.'yı direkte yatar vaziyette gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uyanınca direkten indi

Olay yerine gelen polis ekipleri Tayfun A.'yı seslenerek uyandırmaya çalıştı. Bir süre sonra uyanan Tayfun A., kendi imkanıyla çıktığı direkten indi.

Polis ekiplerine, direğe ne zaman ve nasıl çıktığını hatırlamadığını söyleyen Tayfun A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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