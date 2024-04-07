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Yaşam Görenler şaşkına döndü! Yüzüne maske takıp, eline tırpan aldı! TEM'de sürücüleri böyle uyardı!
Yaşam

Görenler şaşkına döndü! Yüzüne maske takıp, eline tırpan aldı! TEM'de sürücüleri böyle uyardı!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 13:22:00 -

Düzce'de motokurye Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüleri uyarmak için ilginç bir çalışmaya imza attı. Yüzüne maske takıp, eline tırpan alan kurye, TEM Otoyolu'nda polis denetimine eşlik ederek, sürücüleri uyardı.

Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, karayollarında zaman zaman yoğunluğa sebep oluyor. Özellikle Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişi olan Düzce kesiminde araç yoğunluğu yaşanırken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine hız verdi.
Trafik yoğunluğunda acı olayların yaşanmasını istemeyen motokurye Resul Gür ise ilginç bir çalışmaya imza attı. Yüzüne maske takıp, eline tırpan alan Gür, boynuna da "Emniyet kemerini tak, yavaş git" yazılı pankart asarak, sürücüleri uyardı. Genci gören vatandaşlar ise cep telefonlarının kameralarıyla o anları kayda aldı.
Mesleğinden dolayı arkadaşlarıyla birlikte trafikte sık sık olumsuzluklara maruz kaldıklarını ve kazalar yaşadıklarını söyleyen Resul Gür, "Birçok arkadaşımı da bu kazalarda kaybettim. Bayram nedeniyle karayollarında da yoğunluk oluştu. Bende Ramazan bayramının acıya dönüşmemesi için böyle bir farkındalığa imza attım" dedi.

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