Görenler şaşırıp kaldı! Bakın damada takı yerine ne hediye edildi
Amasya'da bir düğünde davetliler kahkaha krizine girdi. Çubuk kraker tutkunu olduğu bilinen damada, arkadaşları takı yerine koli dolusu kraker taktı.
Amasya’da Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde takı merasimi beklenmedik bir sürprize sahne oldu. Damada arkadaşları, şaka amaçlı bir kutu çubuk kraker hediye etti. Damat boynuna asılan hediyeleri şaşkınlıkla karşılaşırken, konuklar kahkahalara boğuldu.
Çubuk kraker tutkusu düğüne yansıdı
Çubuk kraker tutkunu olan tanındığını anlatan Emre Aslan, "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. 'Düğününde sana çubuk kraker takacağız' derlerdi. Gerçek oldu. Dediklerini yaptılar" dedi.
"Böyle bir hediye görmedim"
Konuklardan Emrah Çelebi de, "Daha önce çok düğüne katıldım. Ancak böyle bir hediye görmedim. İlginç bir şaka oldu. Genç çifte mutluluklar diliyorum" diye konuştu.
Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.