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Görenler inanamıyor! Para verip almak yerine montunu kapladı

Gaziantep'te 49 yaşındaki Esat Kaplan isimli para koleksiyoncusu, montunu farklı ülkelere ait paralarla kapladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:40
Görenler inanamıyor! Para verip almak yerine montunu kapladı

Gaziantep'te, para koleksiyoncusu Esat Kaplan montunu, koleksiyonundaki farklı ülkelere ait paralarla kapladı. Bütün kışı bu montla geçirmeyi planladığını söyleyen Kaplan, "Para ruhumuzu ısıtmadı, bari bedenimizi ısıtsın" dedi.

Para Müzesi'ni kurdu

Esat Kaplan 30 yıldır topladığı değişik ülkelere ve dönemlere ait yaklaşık 3 ton ağırlığındaki para koleksiyonuyla 9 yıl önce, Devri Alem Para Müzesi'ni kurdu. Müzenin bahçesine para ağacı yaptı. Kaplan, şimdi de soğuk havalar nedeniyle montunu kapladığı paralarla dolaşmaya başladı. Yaklaşık 80 ülkeden topladığı kağıt ve madeni paraları iliştirdiği montla sokaklarda gezen Kaplan'a, başta kenti ziyarete gelen turistler olmak üzere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Para kaplı montu görenler Esat Kaplan'ın yanına gelerek fotoğraf çektiriyor, paralar hakkında soru soruyor.

Kaplan, paranın insanın için ısıttığını söyledi. Giydiği montun daha profesyonel olması için terziye sipariş verdiğini ifade eden Kaplan şunları söyledi:

"Malum 2019 kışının soğuk geçeceği söyleniyor. Biliyorsunuz ki ekosistemde bazı çarpıklıklar var. Ben de düşündüm, buna bir çare bulmalıyım. En azından insanlara sıcak bir mesaj dahi olsa vermeyi planladım. Bu giydiğim dünyanın en pahalı montlarından birisi şu anda. Para var huzur var, para var, sıcaklık var. Bütün kışı böyle geçireceğim. Az önce terzimle görüştüm, yeni bir şeyler yapalım diye ölçümü alacak ve daha iyi bir mont dikecek bana üzeri paralarla dolu olan."

Kaplan'ı gören vatandaşlar da paranın insanı sıcak tutacağını düşündüklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 13:40
  1. Gaziantep
  2. Devri Alem Para Müzesi
  3. Para Müzesi
  4. Esat Kaplan

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