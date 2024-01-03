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Sosyal Medya Görenler inanamadı PKK gitti cennet ortaya çıktı
Sosyal Medya

Görenler inanamadı PKK gitti cennet ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 08:21:00 -

Fotoğraf ve video sanatçısı, aynı zamanda da gezgin olan Halil Bekar'ın çektiği Hakkari belgeselini görenler gözlerine inanamadı.

Görüntü Yönetmeni, fotoğraf ve video sanatçısı ve gezgin Halil Bekar'ın çektiği Hakkari belgeseli görenleri kendine hayran bıraktı. PKK'nin temizlendiği il doğan güzellikleri ile sosyal medyada gündem oldu. Cennet Cehennem Vadisi'ni drone ile kaydeden Bekar sosyal medyada paylaştığı videoyu , "Şurayı 10 üzerinden değerlendirsek kaç verirsiniz?" notunu düşerek paylaştı.

 

Birçok başka hesap tarafından da paylaşılan video sosyal medyada kullanıcılar tarafından "PKK gitti cennet çıktı" yorumları aldı.

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