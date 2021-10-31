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Dünya Görenler hayrete düşüyor! Hindistan ordusuna 'tımarhanelik' eğitim
Dünya

Görenler hayrete düşüyor! Hindistan ordusuna 'tımarhanelik' eğitim

Hindistan ordusunun askerlerine verilen eğitimde kaydedilmiş bir video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Eğitimdeki Hintli askerin tuhaf hareketleri alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:02:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada paylaşılan Hindistan ordusuna ait bir eğitim videosu, paylaşım rekorları kırdı. Hintli askerin eğitim esnasında sergilediği tuhaf hareketler, alay konusu oldu.

Hindistan ordusunda gerçekleştirilen bir eğitim videosu görenleri hayrete düşürdü. Videodaki Hintli asker, elinde silahı ile tuhaf sesler çıkartarak önündeki 5 düşman askerini temsil eden "korkuluklarla" garip bir şekilde savaşıyor. Engelleri aşan asker, yine tuhaf sesler ve hareketlerle varış noktasına ulaşarak kıtayı selamlıyor. Kıtadaki diğer askerler ise ona alkışlarla karşılık veriyor.

Videoyu izleyenlerin yorumlarından bazıları

 

 

 

 

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