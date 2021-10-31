Görenler hayrete düşüyor! Hindistan ordusuna 'tımarhanelik' eğitim

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Sosyal medyada paylaşılan Hindistan ordusuna ait bir eğitim videosu, paylaşım rekorları kırdı. Hintli askerin eğitim esnasında sergilediği tuhaf hareketler, alay konusu oldu.

Hindistan ordusunda gerçekleştirilen bir eğitim videosu görenleri hayrete düşürdü. Videodaki Hintli asker, elinde silahı ile tuhaf sesler çıkartarak önündeki 5 düşman askerini temsil eden "korkuluklarla" garip bir şekilde savaşıyor. Engelleri aşan asker, yine tuhaf sesler ve hareketlerle varış noktasına ulaşarak kıtayı selamlıyor. Kıtadaki diğer askerler ise ona alkışlarla karşılık veriyor.

Videoyu izleyenlerin yorumlarından bazıları