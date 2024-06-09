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Yerel Görenler gözlerine inanamadı! Kilometrelerce geri geri gitti
Yerel

Görenler gözlerine inanamadı! Kilometrelerce geri geri gitti

Yeniakit Publisher
2024-06-09 14:17:00 - 2024-06-09 14:17:29

Film sahnesini aratmayan anlarda, kilometrelerce geri geri giden otomobil görenleri şaşkına çevirdi. O anlar telefon kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kilometrelerce geri geri giden otomobil, trafiği tehlikeye soktu. Film sahnelerini aratmayan olayda, geri giden aracı görenler şaşkına döndü.

Serdivan 32 Evler Mahallesi 2. Cadde üzerinde başlayan olayda, 54 SA 481 plakalı Honda marka otomobil, kilometrelerce yolu geri geri giderek trafiği tehlikeye soktu. Otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar ise şaşkın gözlerle o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin geri geri seyretmesi, görenlerin durumu yorumlaması yer alıyor.

 

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