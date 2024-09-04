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Yerel Görenler gözlerine inanamadı! "Hayalet Sürücü" filmi gerçek oldu
Yerel

Görenler gözlerine inanamadı! "Hayalet Sürücü" filmi gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-04 16:31:00 - 2024-09-04 16:33:55
Görenler gözlerine inanamadı! "Hayalet Sürücü" filmi gerçek oldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan bir olay, sinema severlere 2007 yapımı "Hayalet Sürücü" filmini hatırlattı.

lçeye bağlı Turgut Özal Caddesi'nde seyir halinde olan Arda Akman idaresindeki motosiklet, motor kısmından aniden alev aldı. Alevler kısa sürede motosikletten yola sıçradı ve tehlikeli anlar yaşandı. Akman, hızla motosikletinden inerek güvenli bir alana geçti. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın tüpü ve su kullanılarak alevler söndürüldü. Yaşanan bu olay, Akman'ın kask kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, "Hayalet Sürücü" filmindeki sahneleri andıran anlar sosyal medyada dikkat çekti.

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