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Aktüel Görele'de görevden uzaklaştırılan Dede'nin 1 yıl 6 ay hapis cezası onandı
Aktüel

Görele'de görevden uzaklaştırılan Dede'nin 1 yıl 6 ay hapis cezası onandı

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Görele'de görevden uzaklaştırılan Dede'nin 1 yıl 6 ay hapis cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, Hasbi Dede'nin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasını onadı; Görele'de başkanlık için Danıştay kararı bekleniyor.

Görele Belediye Başkanlığı görevindeyken “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçlamasıyla görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermemişti; onamayla mahkumiyet kesinleşti.

Onamanın ardından Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanı, Görele Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle yeniden belirlenecek.

Soruşturma 2026/332 sayılı dosya üzerinden yürütüldü

Dede hakkındaki soruşturma, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle başlatıldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yürüttüğü 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026'da mahkemeye sevk edilen Dede, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2026/17 D. İş sayılı kararıyla tutuklandı. Devam eden yargılama sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Dede'nin yargılaması Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, Dede hakkında aynı suçtan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Davanın mağduru, 28 Mart'taki kazanın ardından hastanede hayatını kaybetti

Tuana Elif Torun, dava devam ederken 28 Mart'ta Görele ilçesinde yol kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü tutuklandı.

Başkan vekili seçilen Aysel Uzun CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye katıldı

Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edilirken, yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla 10 Nisan'da ihraç edildi.

Uzun, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'den ayrılarak bu partiye katıldı. İki gelişmenin ardından meclisin siyasi dağılımı da değişti: 11 üyeli mecliste 6 Yeni Parti, 4 AK Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor.

Kesinleşen mahkumiyetin ardından Dede'nin belediye başkanlığı sıfatının sona ermesine ilişkin hukuki sürecin tamamlanması bekleniyor. Mahkumiyetin istinaf onamasıyla kesinleştiği bildirilirken, Danıştay'ın vereceği kararın ardından cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçen Görele Belediye Meclisi üyelerinin yeniden sandık başına gideceği de aktarıldı.

Başkanlık seçiminin yapılabilmesi için gerekli sürecin henüz başlatılmadığı ve ilgili kararın beklendiği öğrenildi.

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