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Gündem Gördüğünüz tüm cimrileri unutun! Milyoner kadının para harcamamak için yaptıkları "Yok artık" dedirtti
Gündem

Gördüğünüz tüm cimrileri unutun! Milyoner kadının para harcamamak için yaptıkları "Yok artık" dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-07-09 22:49:00 -
Gördüğünüz tüm cimrileri unutun! Milyoner kadının para harcamamak için yaptıkları "Yok artık" dedirtti

TLC'nin sevilen programı Aşırı Pintiler'in bir bölümüne büyük bir servete sahip olan Aimee Elizabeth damga vurdu. Las Vegas'ta yaşayan 50 yaşındaki Aimee Elizabeth, hayatının her alanında parayı korumaya yönelik kararlar alıyor.

TLC'nin sevilen programı Aşırı Pintiler'in bir bölümüne büyük bir servete sahip olan Aimee Elizabeth damga vurdu. Las Vegas'ta yaşayan 50 yaşındaki Aimee Elizabeth, hayatının her alanında parayı korumaya yönelik kararlar alıyor.

Öyle ki Aimee paradan tasarruf edebilmek adına zaman ve bütçe arasındaki bağlantıyı milim milim hesaplıyor. 

Şofbenini her daim kapalı tutan Aime, duş alacağı zaman yalnızca 22 dakikanın yeterli olduğunu savunuyor.

Bazen bir matematikçi bazen de bir fizikçi gibi hesaplamalarda bulunan Aimee, bu konuyu "Her sabah kalktığımda şofbeni açıyorum, onu 22 dakikaya ayarladım. Bu yüzden duşumun ne zaman hazır olduğunu tam olarak biliyorum çünkü Allah korusun o su ısıtıcısına bir kuruş bile olsa fazla para harcamak istemem" şeklinde yorumluyor.
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Duş alırken kısıtlamalara giden Aimee'nin bu hareketi ne kadar gereksiz görünse de aslında ona ayda 300 TL tasarruf sağlıyor.

Yalnızca duş değil bulaşık yıkarken de dikkatli davranan Aimee, eski bulaşık süngerini de parçalanana kadar kullanarak çöpe atmayı reddediyor.

Aimee'nin yaşadığı lüks eve baktığımızda ise bu evi kendisinin değil eski eşi Michael Murrey'in aldığını öğreniyoruz. 

Çift boşanırken Michael, Aimee'den bu evi almayı kesinlikle düşünmemiş çünkü biliyor ki eski karısı evi giderse bir harabeye taşınmayı tercih eder.

Michael yalnızca eşine evi bırakmakla da kalmayıp eski karısı temizlik ücretlerinden 6 Bin TL kadar tasarruf etsin diye evini temizlemeye geliyor.

Eski kocasına hiçbir ücret ödemeden temizlik yaptıran Aimee, yemek konusunda da çok pinti. Ton balığından tasarruf etmek isteyen genç kadın, kedi maması yiyor! Hatta kendisi yemekle kalmıyor misafirlerine de aynı ikramda bulunuyor. Ki baktığımızda misafirlerini aç bırakmaması mı daha iyi kedi maması ikram etmesi mi bizde bilemiyoruz.

İnsanların kendisinden rahatsız olmasını hiç umursamayan Aimee, 96 model aracıyla seyahat ederken 4 saatlik bir yolculuğun sonunda işine ulaşıyor. Aimee için uçak biletine para harcamak söz konusu dahi olamaz!

 

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