Google'den Dev Adım: Satın Alıyor!

Wiz Hakkında

2020 yılında kurulan Wiz, CEO Assaf Rappaport liderliğinde hızlı bir büyüme kaydetti. Şirketin değeri, mayıs ayında 12 milyar dolara ulaşmıştı.

Müşteri Portföyü

Wiz, Fortune 100 şirketlerinin yaklaşık %40'ına hizmet veriyor. BMW, Slack ve Salesforce gibi önemli müşterileri bulunuyor.

Büyük Bulut Şirketleriyle İşbirliği

Şirket, Amazon, Microsoft ve Google gibi büyük bulut sağlayıcılarıyla çalışıyor. Bu durum, Wiz'in pazar içindeki gücünü artırıyor.

Google'ın Önceki Satın Alımları

Google, daha önce siber güvenlik firması Mandiant'ı 5,4 milyar dolara satın almıştı. Ancak, şu anda birçok antitröst incelemesi ile karşı karşıya.

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Antitröst Davaları

ABD Adalet Bakanlığı, Google’a antitröst gerekçesiyle iki kez dava açtı. 2023'te açılan en son dava, satın alma uygulamalarını da kapsıyor.

Satın Alma İhtimali

Wiz ile görüşmeler, Google'ın birleşme ve satın alma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Şirket, rekabet kaygılarına rağmen bu adımı atmayı sürdürüyor.

Hubspot Görüşmeleri

Alphabet, Hubspot'u satın almak için de görüşmelerde bulunuyordu. Ancak bu süreç, son günlerde rafa kaldırıldı.