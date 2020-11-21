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Teknoloji Google'dan yeni hizmet! Tüm dünyada kullanıma sunuldu
Teknoloji

Google'dan yeni hizmet! Tüm dünyada kullanıma sunuldu

Teknoloji devi Google, Whatsapp ve Telegram gibi platformlar üzerinden iletişimi mümkün kılan RCS tabanlı yeni mesajlaşma özelliğini tüm dünyada kullanıma sundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 03:47:00 -
Google'dan yeni hizmet! Tüm dünyada kullanıma sunuldu

Son zamanlarda bünyesine eklediği birçok yenilikle gündeme gelen ABD merkezli teknoloji devi Google, Whatsapp ve Telegram gibi platformlar üzerinden iletişimi mümkün kılan RCS tabanlı yeni mesajlaşma özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı.

Uygulama, şu anda sadece beta programına katılan kullanıcılar için kullanılabilir hale geldi.

Şirket, söz konusu özellikle birlikte kullanıcılara veri tabanlı bir çözüm ile SMS benzeri bir mesajlaşma çözümü sunmayı hedefliyor.

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