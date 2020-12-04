Google'dan Türkiye'ye büyük müjde!
Android işletim sistemi kullanan akıllı cihazların kablolu ya da kablosuz bağlantı ile Google’ın destek verdiği araçlarla iletişim kurmasını sağlayan uygulama Android Auto, sonunda Türkiye’ye geliyor.
Android’in geliştiricisi ve sahibi olan Google, sürücülerin akıllı cihazlarını kullanarak araçlarıyla daha iyi bir iletişim kurmasını sağlayan Android Auto uygulamasının desteklendiği yeni 36 ülkeyi açıkladı.
Dün Google Blog üzerinde yayınlanan makaleye göre, Android Auto ile ilgili yeni ve önemli açıklamalarda bulunan Google, Android Auto uygulamasının bugün itibarıyla Türkiye dahil toplam 36 ülkede kullanıma sunulduğunu açıkladı.
Android Auto‘nun kullanıma sunulduğu ülkeler:
- Arnavutluk
- Angola
- Ermenistan
- Belarus
- Belçika
- Bosna Hersek
- Botsvana
- Bulgaristan
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Yunanistan
- Macaristan
- İzlanda
- Endonezya
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Makedonya
- Malta
- Moldova
- Hollanda
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Sırbistan
- Slovakya
- Slovenya
- İsveç
- Tayland
- Türkiye
- Ukrayna
Google’ın açıklamasına göre bugün itibarıyla Android Auto yukarıdaki listede bulunan ülkelerin bazılarına sunulmaya başlandı. Henüz Google Play Store’un Türkiye mağazasında da uygulama görünmüyor ve ülkemizde ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir ek bilgi bulunmuyor.