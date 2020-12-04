Google'dan Türkiye'ye büyük müjde!

Android’in geliştiricisi ve sahibi olan Google, sürücülerin akıllı cihazlarını kullanarak araçlarıyla daha iyi bir iletişim kurmasını sağlayan Android Auto uygulamasının desteklendiği yeni 36 ülkeyi açıkladı.

Dün Google Blog üzerinde yayınlanan makaleye göre, Android Auto ile ilgili yeni ve önemli açıklamalarda bulunan Google, Android Auto uygulamasının bugün itibarıyla Türkiye dahil toplam 36 ülkede kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Android Auto‘nun kullanıma sunulduğu ülkeler:

Arnavutluk

Angola

Ermenistan

Belarus

Belçika

Bosna Hersek

Botsvana

Bulgaristan

Hırvatistan

Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Yunanistan

Macaristan

İzlanda

Endonezya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Makedonya

Malta

Moldova

Hollanda

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

İsveç

Tayland

Türkiye

Ukrayna

Google’ın açıklamasına göre bugün itibarıyla Android Auto yukarıdaki listede bulunan ülkelerin bazılarına sunulmaya başlandı. Henüz Google Play Store’un Türkiye mağazasında da uygulama görünmüyor ve ülkemizde ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir ek bilgi bulunmuyor.