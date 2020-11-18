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Teknoloji Google'dan koronavirüs hamlesi: Yoğunluk haritası geliyor
Teknoloji

Google'dan koronavirüs hamlesi: Yoğunluk haritası geliyor

Google, Haritalar uygulaması için, kullanıcılara bulundukları yerin koronavirüs vaka yoğunluğunu gösterecek yeni özelliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:20:00 -
Google'dan koronavirüs hamlesi: Yoğunluk haritası geliyor

Son zamanlarda birçok yeniliğe imza atan Google, Haritalar uygulaması için yeni bir özellik duyurdu. Resmi kurumlardan alınan verilere göre çalışacağı belirtilen özellik, kullanıcılara bulundukları yerin koronavirüs vaka yoğunluğunu gösterecek.

Kullanıcılar, yeni özellik ile birlikte o lokasyon için uygulanan tedbirler ve yetkililerin son açıklamalarına ilişkin bilgi sahibi olacak.

Özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirketin açıklamalarına göre söz konusu özellik, ilerleyen günlerde tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.

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