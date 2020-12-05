Google'da bir devir sona erdi
Google, Play Müzik hizmetini yeni güncelleme ile resmen sonlandırdı.
Google'ın eski hizmetlerinden bir tanesi olan Google Play Müzik'te sona gelindi. ABD merkezli teknoloji devi, uygulamanın internet sitesinde yaptığı yeni güncellemeyle birlikte Play Müzik hizmetini erişime kapattı.
Ekim ayı itibarıyla hizmetin kullanılabilirliğini düşürmeye başlayan Google, uygulamanın internet sitesinde kullanıcılara Play Müzik verilerini aktarabilmeleri için Aralık ayı sonuna kadar zaman tanıdı.
Şirket, Mayıs ayında Google Play Müzik'teki içeriklerin YouTube Music'e aktarılmasını kolaylaştırmış ve bir süre sonra söz konusu uygulamanın erişime kapatılacağını açıklamıştı.