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Teknoloji Google'da bir devir sona erdi
Teknoloji

Google'da bir devir sona erdi

Google, Play Müzik hizmetini yeni güncelleme ile resmen sonlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 00:57:00 -
Google'da bir devir sona erdi

Google'ın eski hizmetlerinden bir tanesi olan Google Play Müzik'te sona gelindi. ABD merkezli teknoloji devi, uygulamanın internet sitesinde yaptığı yeni güncellemeyle birlikte Play Müzik hizmetini erişime kapattı.

Ekim ayı itibarıyla hizmetin kullanılabilirliğini düşürmeye başlayan Google, uygulamanın internet sitesinde kullanıcılara Play Müzik verilerini aktarabilmeleri için Aralık ayı sonuna kadar zaman tanıdı.

Şirket, Mayıs ayında Google Play Müzik'teki içeriklerin YouTube Music'e aktarılmasını kolaylaştırmış ve bir süre sonra söz konusu uygulamanın erişime kapatılacağını açıklamıştı.

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