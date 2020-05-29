Google'a 'gizlilik ihlali' davası açıldı!

ABD Arizona Başsavcısı Mark Brnovich, hava durumu, arama motoru ve Chrome tarayıcısı üzerinden yapılan aramalar aracılığıyla konum izlemeyi arka planda tuttuğu, Android kullanıcılarının konumlarını habersiz ve yasa dışı bir şekilde izlediği iddiasıyla Google'a dava açtı.

Mark Brnovich, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok parası olan insanlar veya şirketler, bir noktada yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar ve kendilerini yasaların üstünde görüyorlar. Google'dan Arizona'nın tüketici sahtekarlığı yasası olduğu mesajını almasını istedim. Dünyanın en yenilikçi şirketi olabilirler, ancak bu yasaların üstünde oldukları anlamına gelmez."

Google'dan yanıt geldi

Açılan dava ile ilgili şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise "Bu davayı açan başsavcı ve avukatları hizmetlerimizi yanlış tanımlamış gibi görünüyor. Ürünlerimize her zaman gizlilik özellikleri ekledik ve konum verileri için sağlam kontroller sağladık. İddialara açıklık getirmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.