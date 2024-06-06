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Teknoloji Google’a 13.6 milyar sterlinlik dev dava
Teknoloji

Google’a 13.6 milyar sterlinlik dev dava

Yeniakit Publisher
2024-06-06 02:46:00 -
Google’a 13.6 milyar sterlinlik dev dava

Yazılım ve teknoloji devi Google, rekabet dışı reklam uygulamalarıyla ilgili 13.6 milyar sterlinlik büyük bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Google, dijital reklamcılık dünyasında büyük bir çalkantıyla karşı karşıya. İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, Google hizmetlerinin rekabet karşıtı reklam uygulamaları nedeniyle tam 13,6 milyar sterlinlik devasa bir davayla yüzleşmesine karar verdi. İşte detaylar…

Google’a rekabet karşıtı reklam teknolojisi davası: Tam 13,6 milyar sterlin

Ad Tech Collective Action LLP, Google’ın dijital reklamcılık alanındaki baskın konumunu kötüye kullandığını iddia ediyor. İddiaya göre, Google, kendi reklam teknolojisi ürünlerini kayırarak rakiplerini dezavantajlı duruma düşürdü ve yayıncıların elde ettiği reklam gelirlerini düşürdü. Aynı zamanda, Google’ın reklam hizmetleri için şişirilmiş ücretler talep ettiği de belirtiliyor.

Google, bu iddiaları “uygunsuz” ve “temelsiz” olarak nitelendirerek davayı düşürmeye çalıştı. Ancak İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, davanın görülmesine yeşil ışık yaktı. Mahkeme, bu konunun ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğine karar verdi. Yani, Google şimdi mahkemede kendini savunmak zorunda kalacak.

Ad Tech Collective Action LLP’nin ortağı Claudio Pollack, “Bu karar, Google’ın rekabet karşıtı davranışlarından zarar görenler için büyük bir önem taşıyor. Google, rekabet dışı reklam uygulamalarının hesabını vermek zorunda kalacak. Hukuki ve ekonomik danışmanlarımızla birlikte, bu süreçte mağdurlara tazminat sağlamayı amaçlıyoruz,” dedi. Pollack, davanın adil bir rekabet ortamının sağlanması için kritik olduğunu vurguladı.
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Google’ın hukuk direktörü Oliver Bethell, bu davanın “spekülatif ve fırsatçı” olduğunu belirtti. Bethell, “Google, İngiltere ve Avrupa’daki yayıncılarla yapıcı bir şekilde çalışıyor. Reklam araçlarımız ve birçok reklam teknolojisi rakibimiz, milyonlarca web sitesi ve uygulamanın içeriklerini finanse etmelerine yardımcı oluyor. Bu hizmetler, aynı yayıncılarla iş birliği içinde uyum sağlıyor ve gelişiyor. Bu davaya karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız,” dedi.

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