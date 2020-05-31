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Teknoloji

Google yeni sosyal mesafe özelliğini duyurdu!

Teknoloji devi Google, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafenin doğru şekilde ayarlanabilmesi için 'Sodar' isimli yeni bir özellik yayınladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 05:35:00 -
Google yeni sosyal mesafe özelliğini duyurdu!

Teknoloji devi Google, tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafenin doğru şekilde ayarlanabilmesi amacıyla uygun sosyal mesafe alanını gösteren 'Sodar' isimli yeni bir özellik yayınladığını duyurdu.

Yayınlanan 'Sodar' isimli özelliğin, 2 metreye kadar alanı dairesel bir çizgiyle sınırlandırdığı, bu dairesel çizginin içerisinde bulunan noktaların ise uygun sosyal mesafe alanını çizeceği belirtildi.

Şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanıma sunulan yeni özelliğin ilerleyen günlerde tüm akıllı telefon kullanıcıları için yayınlanması bekleniyor.

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