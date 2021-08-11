Google ve YouTube, çocuklar için yeni güvenlik önlemlerini duyurdu

Dijitalleşen dünyada en önemli unsurlardan biri hiç şüphesiz güvenliktir. Günümüz teknolojisinde ise hemen hemen tüm şirketler, güvenlik tarafında gerekli önlemleri alarak kullanıcı gizliliğini el üstünde tutmaya çalışır. Bunların başında gelen Google ise yeni önlemler alarak bu kez de çocukların gizliliğine odaklanıyor.

Kısa süre önce Instagram, çocukların güvenliğini sağlamak için platform üzerinde yeni önlemler aldı. Bunun akabinde Apple da geçtiğimiz günlerde CSAM adlı yeni sistemini duyurdu. Şimdi ise hem Google hem de YouTube, yine çocukları ele alan yeni gizlilik politikasını açıkladı.

Google aramaları ve YouTube video yüklemelerinde çocuklar için yeni dönem

YouTube, güncellenen gizlilik ayarları sonrası çocukların video yüklemelerinde yeni bir değişikliğe gitti. Artık 13-17 yaş arasındaki çocuklar tarafından oluşturulan videolarda varsayılan yükleme yerine, özel yükleme seçeneği yer alacak. Bu da içeriğin yalnızca kullanıcı ve seçtiği kişi tarafından görülmesine olanak tanıyacak. Tabii ”herkese açık olarak paylaş” seçeneği de yine tercihler arasında olabilecek.