Son Haberler

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Firari suçlular adaletten kaçamadı! Kırmızı bültenle aranan isimler Türkiye’ye getirildi

Başkentte de iş başa düştü! Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!
Teknoloji Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı
Teknoloji

Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı

Google sıfır gün güvenlik açığını yamalarken işler karıştı. Apple ise iPhone ve iPad'lerden Mac ve Apple Watch'lara kadar tüm ürün ekosistemini devreye soktu!

Apple ve Google'ın alışılmadık hamleleri, tehdidin ciddiyetini vurguluyor. Google, Chrome tarayıcısındaki güvenlik açığını yamalarken, Apple ise iPhone ve iPad'lerden Mac ve Apple Watch'lara kadar tüm ürün ekosistemini güncelledi.

Bilgilerin yayınlanma biçiminden elde edilen ipuçları, bunun tipik bir saldırı olmadığını gösteriyor. Güvenlik açığı, Apple'ın kendi ekibi ve Google'ın üst düzey saldırganları takip eden Tehdit Analiz Grubu (TAG) tarafından keşfedildi.

Apple, uyarı metninde de karakteristik bir dil kullanarak, güvenlik açığının "belirli kişileri hedef alan son derece gelişmiş bir saldırıda istismar edilmiş olabileceğini" belirtti; bu ifade genellikle üst düzey casusluk saldırıları için kullanılır.

