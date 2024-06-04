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Teknoloji Google, telefonları yavaşlatan sorunu çözdü
Teknoloji

Google, telefonları yavaşlatan sorunu çözdü

Yeniakit Publisher
2024-06-04 22:37:00 -
Google, telefonları yavaşlatan sorunu çözdü

Yeni Google sistem güncellemesi Android telefonlarda yavaşlama sorunu ortaya çıkardı.

Google’ın Mayıs 2024’te yayınladığı en son Google Play Sistem güncellemesi, bazı Android telefonlarda yavaşlama sorunu ortaya çıkmıştı. Bu güncelleme bazı akıllı telefonlarda, başta Galaxy S23 olmak üzere diğer modellerde de beklenmedik bir yavaşlamaya neden oldu. Uygulama açılış süreleri uzuyor ve genel performans düşüyor. Sizin de telefonunuz yavaşladı mı? Öyleyse çözüme bir göz atmanızda fayda var…

Android telefonları yavaşlatan Google Play sistem güncellemesi sorunu çözüldü

Google, Nisan ayının son haftasında Android telefonlar için Mayıs 2024 Play Sistem güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, cihazlar arasında Google Meet video görüşmelerini sorunsuz bir şekilde aktarma gibi özelliklerin yanı sıra, Google Şifre Yöneticisi’nde aile üyeleriyle parola paylaşımını da içeriyor.

Ancak, bu güncelleme bazı Android cihazlarında, başta Galaxy S23 ve diğer modellerde beklenmedik bir yavaşlama sorunu çıkardı. Uygulama açılış süreleri uzuyor ve genel performans düşüyor. Samsung, Güney Kore’deki topluluk forumunda bu yavaşlama sorunu kabul etti ve geçici bir çözüm sundu. Şirket moderatörleri, bu güncellemeden sonra telefonunuzu uzun süre kullandığınızda yavaşlamalar fark edebileceğinizi belirtti. Peki Android telefon yavaşlama sorunu nasıl çözülür?

Android telefonlardaki yavaşlama sorunu için geçici olarak çözüm telefonunuzu yeniden başlatmak. Güncellemenin yüklenmesi sırasında telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekse de, Google bu durumda birkaç saat sonra tekrar yeniden başlatmanızı öneriyor.
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Eğer henüz yapmadıysanız, bu yavaşlama sorunlarını yaşamamak için Mayıs 2024 Play Sistem güncellemesini Galaxy telefonunuza yüklemekten kaçınabilirsiniz. Haziran ayı başladığı için, Google’ın bu ayki Play Sistem güncellemesi yakında yayınlanacak ve muhtemelen bu yavaşlama sorununa çözüm getirecek.

Bu, Galaxy cihaz sahiplerinin son bir hafta içinde yaşadığı ikinci sorun. Daha önce, Google Meet güncellemesi nedeniyle Samsung Mesajlar uygulamasının çökmesi rapor edilmişti. Mart ayının sonunda ise, One UI 6.1 güncellemesi Galaxy S23 serisinde dokunmatik ekran sorunlarına neden olmuştu. Neyse ki, Google bu sorunlara çözüm sunmaya devam ediyor.

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