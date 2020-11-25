Google Task Mate nedir, nasıl kullanılır?

Google Task Mate uygulaması aldığı yeni güncelleme sonrasında kullanıcıları sevindiren bir gelişmeye imza attı. Yeni uygulamanın test edilmesinin ardından kullanıcılara para dağıtmaya başlayacağı da belirlendi. Bu süreçte Google Opinion Rewards isimli uygulamasına da son derece benzediği ortaya çıktı. Ancak bu süreçte uygulama ödül sistemini açıkladı ve her bir görev tamamlandığında ödül vermeye devam ediyor.

Google Task Mate nedir?

Google Task Mate özelliği kısa süre önce görülmüştü. Google Play Store’da ortaya çıkan bu uygulama sonrasında ekran görüntüleri de sızdırılmaya başlandı. Ekran görüntülerine bakıldığı zaman şimdilerde sınırlı bir şekilde erişime açıldığı belirlendi.

Uygulamanın başarı gösterip göstermediğinin anlaşılabilmesi için sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edildiği belirlendi. Belirli ülkeler için mobil kullanıcılar üzerinde denenmeye başladığı da belirlendi. Bu süreçte kullanıcılar için bir görev veriliyor ve bu görevin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi halinde ödül sistemi devreye giriyor. Ödül sistemi ile birlikte kullanıcılara her bir başarılı görev sonrasında para veriliyor.

Kullanıcılar bu süreçte uygulama ile entegre ettikleri e cüzdan hesapları ile birlikte uygulamadan elde etmiş oldukları kazançlarını alabilecekler ve böylece bir kazanç elde edebilecekler.

Google Task Mate nasıl kullanılır?

Task Mate, kullanıcılara iki farklı kategoride görevler sunuyor. Bu görev gruplarından ilkini, oturduğunuz yerden tamamlayabileceğiniz “sözlü kelime öbeği kaydetme” ya da “İngilizce bir kelime öbeğini yerel dile çevirme” gibi görevler oluşturuyor.

İkinci kategorideki görevlerde ise “bir mağazanın ya da restoranın fotoğrafını çekmek” gibi sahaya çıkmanızı gerektiren görevler yer alıyor. Muhtemelen saha görevlerinin maddi karşılığı, evde tamamlayabileceğiniz görevlerden daha yüksek olacak.